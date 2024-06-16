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07:20, 16 июня 2024Мир

Раскрыт автор бандеровского выкрика на мирном саммите в Швейцарии

РГ: бандеровский лозунг на саммите по Украине выкрикнул премьер Канады Трюдо

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Автором бандеровского выкрика на мирном саммите по Украине в швейцарском Бюргенштоке оказался премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Об этом сообщает Российская газета (РГ).

Издание отметило, что никто из прибывших на конференцию политиков, включая президента Украины Владимира Зеленского, не ожидали услышать восхваляющий Украину и героев лозунг, признанный в России нацистским. Лишь несколько человек отреагировали на высказывание, большая же часть проигнорировала инцидент. Президент Швейцарии Виола Амхред в тот момент и вовсе улыбалась.

Ранее о причастности Трюдо к лозунгу заявил посол России в Оттаве Олег Степанов. Он указал, что своим поведением премьер топчет память канадских борцов с нацизмом. Дипломат также напомнил, что заместитель Трюдо — вице-премьер Христя Фриланд — ранее позировала с флагом Украинской повстанческой армии (УПА, признана экстремистской и запрещена в РФ) и Украинской национальной ассамблеи — Украинской народной самообороны (УНА-УНСО, признана экстремистской и запрещена в РФ).

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      Марина Совина
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