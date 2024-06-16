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07:42, 16 июня 2024Мир

Президент Финляндии попросил Китай повлиять на Путина

Президент Финляндии Стубб призвал КНР повлиять на Россию в конфликте с Украиной

Фото: Johanna Geron / Reuters

Китай должен повлиять на Россию для завершения конфликта на Украине. С таким призывом выступил президент Финляндии Александр Стубб в ходе конференции в Швейцарии, передает Yle.

По мнению главы государства, КНР может сыграть ключевую роль в урегулировании украинской ситуации. «Я настоятельно призываю Китай в том, что он мог бы повлиять на [президента РФ Владимира] Путина», — заявил Стубб.

Ранее с аналогичным предложением выступила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что Китаю стоит использовать «все свое влияние на Россию», чтобы положить конец ее конфликту с Украиной. По ее словам, председатель КНР Си Цзиньпин сыграл важную роль в пресечении якобы ядерной эскалации со стороны Москвы.

Страны «Большой семерки» (G7) также считают, что Пекину следует надавить на Россию для вывода войск с Украины.

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      Марина Совина
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