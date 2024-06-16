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07:20, 16 июня 2024Бывший СССР

На Украине раскрыли причину отказа от мирных переговоров после предложения Путина

Медведчук: Запад не даст Киеву пойти на переговоры из-за надежд на поражение РФ

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

Запад не даст Украине разрешение для начала мирных переговоров, так как он живет надеждами на поражение России. Такую причину отказа Киева от предложения российского лидера Владимира Путина раскрыл в разговоре с ТАСС глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

По его мнению, началу переговоров препятствует партия войны коллективного Запада, которая в настоящий момент терпит поражение в Европе. Об этом говорят результаты выборов в Европейский парламент, считает Медведчук. «Коллективный Запад все еще живет циничными надеждами на стратегическое поражение России, и поэтому мирные инициативы Владимира Путина как нож к горлу их агрессивным целям», — добавил политик.

Ранее Медведчук рассказал, что Верховная рада Украины давно не представляет интересы народа. По его словам, украинский парламент не обладает самостоятельностью и находится под контролем Запада и «преступной своры» Владимира Зеленского.

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      Маргарита Пименова
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