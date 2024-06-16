Медведчук: Запад не даст Киеву пойти на переговоры из-за надежд на поражение РФ

Запад не даст Украине разрешение для начала мирных переговоров, так как он живет надеждами на поражение России. Такую причину отказа Киева от предложения российского лидера Владимира Путина раскрыл в разговоре с ТАСС глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

По его мнению, началу переговоров препятствует партия войны коллективного Запада, которая в настоящий момент терпит поражение в Европе. Об этом говорят результаты выборов в Европейский парламент, считает Медведчук. «Коллективный Запад все еще живет циничными надеждами на стратегическое поражение России, и поэтому мирные инициативы Владимира Путина как нож к горлу их агрессивным целям», — добавил политик.

Ранее Медведчук рассказал, что Верховная рада Украины давно не представляет интересы народа. По его словам, украинский парламент не обладает самостоятельностью и находится под контролем Запада и «преступной своры» Владимира Зеленского.