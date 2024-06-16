В российском городе загорелось кафе

МЧС России: в Хабаровске горит кафе на 700 квадратных метрах

В Хабаровске произошел пожар в кафе, огонь охватил кровлю здания. Об этом сообщило МЧС России в Telegam.

В ведомстве уточнили, что площадь возгорания составляет 700 квадратных метров. Сейчас на месте происшествия работают пожарные, к тушению привлечены 27 человек и восемь единиц техники.

Отмечается, что персонал и посетители заведения смогли самостоятельно покинуть здание еще до прибытия спасателей.

Ранее на саратовском газохранилище, находящемся под землей, произошел взрыв. По предварительным данным, пожар возник в результате повторной утечки газа.