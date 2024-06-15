В Саратове произошел взрыв на газохранилище

Взрыв произошел на газохранилище в Гагаринском районе Саратова

Взрыв произошел на газохранилище в Гагаринском районе Саратова, сообщает Telegram-канал Mash.

Причины случившегося и количество пострадавших пока неизвестны. Уточняется, что горящее газохранилище находится под землей. По данным Mash, предварительная причина пожара — повторная утечка газа. Отмечается, что что столб огня виден за несколько километров. Как уточняет Shot, предварительно, на объекте проводились работы, произошло как минимум два взрыва.

Ранее жители Челябинска сообщили, что слышали звуки взрывов в городе. Оперативные службы, прибыв на место происшествия, обнаружили там возгорание. Огонь распространился в лакокрасочном цехе.

До этого также распространилась информация о пожаре на территории опытно-конструкторского бюро (ОКБ) Сухого в Москве, однако эти данные опровергли. Уточнялось, что возгорание возникло на прилегающей территории бывшего завода «Знамя труда».