Жители российского города сообщили о взрывах

МЧС: жители Челябинска сообщили о взрывах в Тракторозаводском районе

Жители Челябинска сообщили, что слышали звуки взрывов в городе. Об этом сообщили в управлении МЧС по Челябинской области, пишет Ura.ru.

«Подразделения челябинского гарнизона выехали на место. Проводится разведка», — сообщили в министерстве. Там уточнили, что о звуках взрывов сообщили жители Тракторозаводского района.

Оперативные службы, прибыв на место происшествия, обнаружили там возгорание. Площадь пожара составила 150 квадратных метров По предварительным данным, огонь распространился в цехе лакокрасочных изделий. Никто не пострадал.

Ранее жителей Выборга разбудили звуки взрывов и стрельбы из автомата. Оказалось, что грохот возник в ходе съемочного процесса сериала «Берлинская жара».