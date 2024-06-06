Жителей Выборга разбудили звуки взрывов и стрельбы из автомата

Жителей Выборга испугали взрывы во время съемок сериала «Берлинская жара»

Жители Выборга пожаловались на съемочную группу сериала «Берлинская жара» из-за звуков взрывов и стрельбы, которые разбудили их посреди ночи. Съемки проекта были разрешены местными властями. Происходящее жители обсуждали в комментариях на странице «Интересные события в Выборге» в соцсети «ВКонтакте».

В ночь с 4-го на 5-е июня жители города видели зарево и дымку, а также слышали звуки взрывов и выстрелов. «Ночь была кошмарной. Проснулась в час ночи. Стрельба из автомата, животные мои мечутся по комнате. Только угомонились, в три часа ночи опять где-то взорвали», — написала Светлана.

Однако люди не сразу поняли, что их испугало. Когда стало известно, что взрывы и стрельба — это часть съемочного процесса, многие стали возмущаться. В частности, местные жители писали, что это «издевательство в неспокойное время».

Я не против того, что снимают кино, но предупредили хотя бы о взрывах и стрельбах. Реально было не по себе, у меня дети напугались. Окна сейчас открыты, слышимость хорошая. А тем более, в наше беспокойное время Томачка Малышева жительница Выборга

Многие обратили внимание на предупреждающие листовки, в которых было указано, что «неудобства будут доставлены до 23:00». Однако жители слышали звуки взрывов уже после полуночи.

Администрация Выборгского района в комментариях объяснила жителям, что съемки были согласованы, но «с условием неукоснительного соблюдения всех правил и норм». Глава администрации Валерий Савинов, в свою очередь, заявил, что чиновники встретились с представителями съемочной группы. «Очевидно, что товарищи злоупотребили гостеприимством... Еще раз объяснили, что после десяти вечера шуметь не нужно. Больше разговоров не будет, а работать будем в рамках действующих законов», — заявил он.

Съемки проводит компания Monumental Vision. Ее представители заявили изданию 47news, что проводили замеры «звукового воздействия» пиротехники «на окружающую среду, и они были признаны оптимальными», уточнив, что получили разрешения на проведение съемок от администрации города, а также МВД, ФСБ и МЧС.

Позднее Выборг.ТВ сообщил, что кинокомпанию оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение тишины.

Осенью 2023 года жители Выборга испугались из-за появления на улице желто-голубых флагов и баррикад из шин. Позже власти объяснили происходящее подготовкой к кинопроцессу. Один из жителей в беседе с «Лентой.ру» назвал съемки подобного фильма на центральной площади кощунством и подчеркнул, что «время сейчас не то». В администрации района жителям ответили, что флаги Украины на улицах города нужны для достоверности.