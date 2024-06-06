Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:24, 6 июня 2024Россия

Жителей Выборга разбудили звуки взрывов и стрельбы из автомата

Жителей Выборга испугали взрывы во время съемок сериала «Берлинская жара»

Жители Выборга пожаловались на съемочную группу сериала «Берлинская жара» из-за звуков взрывов и стрельбы, которые разбудили их посреди ночи. Съемки проекта были разрешены местными властями. Происходящее жители обсуждали в комментариях на странице «Интересные события в Выборге» в соцсети «ВКонтакте».

В ночь с 4-го на 5-е июня жители города видели зарево и дымку, а также слышали звуки взрывов и выстрелов. «Ночь была кошмарной. Проснулась в час ночи. Стрельба из автомата, животные мои мечутся по комнате. Только угомонились, в три часа ночи опять где-то взорвали», — написала Светлана.

Однако люди не сразу поняли, что их испугало. Когда стало известно, что взрывы и стрельба — это часть съемочного процесса, многие стали возмущаться. В частности, местные жители писали, что это «издевательство в неспокойное время».

Я не против того, что снимают кино, но предупредили хотя бы о взрывах и стрельбах. Реально было не по себе, у меня дети напугались. Окна сейчас открыты, слышимость хорошая. А тем более, в наше беспокойное время

Томачка Малышеважительница Выборга

Многие обратили внимание на предупреждающие листовки, в которых было указано, что «неудобства будут доставлены до 23:00». Однако жители слышали звуки взрывов уже после полуночи.

Администрация Выборгского района в комментариях объяснила жителям, что съемки были согласованы, но «с условием неукоснительного соблюдения всех правил и норм». Глава администрации Валерий Савинов, в свою очередь, заявил, что чиновники встретились с представителями съемочной группы. «Очевидно, что товарищи злоупотребили гостеприимством... Еще раз объяснили, что после десяти вечера шуметь не нужно. Больше разговоров не будет, а работать будем в рамках действующих законов», — заявил он.

Съемки проводит компания Monumental Vision. Ее представители заявили изданию 47news, что проводили замеры «звукового воздействия» пиротехники «на окружающую среду, и они были признаны оптимальными», уточнив, что получили разрешения на проведение съемок от администрации города, а также МВД, ФСБ и МЧС.

Позднее Выборг.ТВ сообщил, что кинокомпанию оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение тишины.

Осенью 2023 года жители Выборга испугались из-за появления на улице желто-голубых флагов и баррикад из шин. Позже власти объяснили происходящее подготовкой к кинопроцессу. Один из жителей в беседе с «Лентой.ру» назвал съемки подобного фильма на центральной площади кощунством и подчеркнул, что «время сейчас не то». В администрации района жителям ответили, что флаги Украины на улицах города нужны для достоверности.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      Влюбленный мужчина с автоматом расстрелял IT-специалиста в Москве из-за девушки. Как ревность стала причиной трагедии?

      Украина выпустила десятый за день беспилотник по российскому региону

      Побывавший на «Евровидении» блогер описал конкурс словами «это надо запрещать»

      Одиннадцатый за день беспилотник ВСУ атаковал российский регион

      Президент Польши созвал Совбез из-за стрельбы солдат на границе

      Политолог оценил роль России в переговорах Азербайджана и Армении

      Задержание киллера после перестрелки с полицейскими в Москве попало на видео

      Названы сроки получения Украиной истребителей F-16

      Байден высказался о беспокоящем его 40 лет Путине

      Apple впервые обозначила сроки жизни iPhone

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше