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09:54, 8 ноября 2023Россия

Съемки фильма про Евромайдан испугали жителей одного российского города

«Фонтанка»: жителей Выборга испугали съемки фильма про Евромайдан

Кадр: Telegram-канал VyborgGo

Съемки фильма про Евромайдан испугали жителей Выборга — людей в российском городе удивило появление на центральной площади желто-голубых флагов и баррикад из шин. Об этом стало известно «Фонтанке».

Как выяснило издание, по номеру 112 обеспокоенным россиянам заявили о подготовке к кинопроцессу. В администрации Выборга пояснили, что основным местом действия станет Красная площадь. Ей добавят колорита киевского Евромайдана, в том числе с помощью символики и пиротехники.

7 ноября запустился съемочный процесс. По данным выборгской администрации, он продлится до 10 ноября. Как утверждает «Фонтанка», Выборг под Киев «гримируют» не в первый раз.

Похожая история произошла год наза в Твери. Людей удивило появление в центре города военной техники с украинскими флагами. Как оказалось, там проходили съемки фильма «Музыкант». В конечном итоге они были прерваны после распоряжения губернатора области.

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      Анна Щербакова
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