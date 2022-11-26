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19:32, 26 ноября 2022Россия

Тверские власти объяснили появление техники с флагами Украины в центре города

Появление техники с флагами Украины на улицах Твери связано со съемками фильма о СВО

Фото: Shutterstock

Военная техника с украинскими флагами на улицах Твери участвует в съемках фильма. Об этом сообщает Отдел информации и аналитики Администрации города.

Тверские власти объяснили, что появление техники в центре города связано со съемками художественного фильма о специальной военной операции (СВО) на территории Украины.

«В связи с этим ограничено движение транспорта по отдельным улицам. 26 ноября ограничения вводятся на участках набережной Степана Разина, улиц Медниковской, Салтыкова-Щедрина, Симеоновской, Чернышевского. Кроме того, движение на участке набережной Степана Разина будет ограничиваться 4 и 5 декабря с 5 утра до 17-30. Объезд данных участков будет производиться в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения», — сказано в сообщении. Картина создается при поддержке Минобороны и Минкультуры России.

Ранее в сети появилось видео из Твери с техникой с флагами Украины. Как выяснилось позже, в городе проходят съемки фильма «Музыкант».

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Никита Савин
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