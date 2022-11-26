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17:18, 26 ноября 2022Россия

На улицах Твери заметили военную технику с украинскими флагами

В сети появилось видео с колонной военной техники с украинскими флагами на улицах Твери

Появление военной техники с флагами Украины в сопровождении машин ДПС на центральных улицах Твери попало на видео. Запись в субботу, 26 ноября, публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как БТР и другая техника с украинской символикой в сопровождении служебных полицейских машин передвигается по улице, проезжая мимо легковых автомобилей. Один из водителей, комментируя происходящее, спрашивает: «Это что у нас тут происходит, ребята?»

Как выяснилось позже, в городе проходят съемки фильма «Музыкант», посвященного спецоперации России на Украине. Для отдельных сцен режиссеру нужно было снять передвижение «украинской колонны».

20 апреля сообщалось, что в Москве перекрасили песочницу из-за сходства с флагом Украины после жалоб жителей.

Варвара Кошечкина
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