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13:01, 13 ноября 2023Россия

Власти ответили возмутившимся флагам Украины на улице российского города жителям

В Выборге объяснили флаги Украины на улицах съемками достоверного фильма

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Украинская символика и пиротехнический дым на улицах Выборга нужны для достоверности фильма, съемки которого проходят в городе. Об этом заявила пресс-служба администрации Выборгского района, отвечая на критику возмутившихся местных жителей, пишет «Подъем».

Ранее горожане испугались повелению на улице желто-голубых флагов и баррикад из шин. По номеру 112 обеспокоенным россиянам заявили о подготовке к кинопроцессу. А один из жителей в беседе с «Лентой.ру» назвал съемки подобного фильма на центральной площади кощунством и подчеркнул, что «время сейчас не то».

В администрации Выборгского района объяснили, что с 5 по 10 ноября городе проходили съемки фильма под рабочим названием «Новые русские СМИ», в котором затрагиваются события на Украине в ноябре 2013 года — феврале 2014 года. «Для достоверности кинематографисты использовали соответствующий реквизит, а также пиротехнические дымы, — рассказал представитель властей. — Жанр кинокартины — патриотическое кино. Фильм основан на реальных событиях и посвящен работе военных корреспондентов, находящихся в горячих точках».

В пресс-службе добавили, что действие картины разворачивается в период с 2008 по 2020 год и затрагивает знаковые события в стране и мире.

В 2022 году аналогичная история произошла в Твери, где на улицах города появилась военная техника с украинскими флагами на улицах. В результате выяснилось, что в городе проходили съемки художественного фильма о специальной военной операции.

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      Сергей Истомин
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