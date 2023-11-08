Съемки фильма о Евромайдане в российском городе назвали кощунством

Житель Выборга назвал съемки фильма о Евромайдане в его городе кощунством

Жители Выборга неоднозначно восприняли съемки фильма про Евромайдан на центральной площади города. Своим отношением к съемочному процессу опрошенные россияне поделились с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что съемочный процесс запустился 7 ноября. При этом людей крайне удивило появление на центральной площади желто-голубых флагов и баррикад из шин.

Местный житель по имени Руслан рассказал, что не застал съемки, но негативно к ним относится. «Время сейчас не то. И еще это кощунство — снимать такого рода фильм на Красной площади», — пояснил он.

Другой собеседник «Ленты.ру» Дмитрий возмутился, что на центральной площади города развернули флаги Украины в народный праздник 7 ноября. Также он сообщил, что из-за съемок в городе парализовано движение. Кроме того, местный житель заявил о малой информированности горожан о предстоящих действиях.

«Вы представляете, проезжаете мимо центра города, а там дым, крики и украинская символика. Это вообще что такое? Кто согласовывает такие мероприятия и дает разрешение? Знаю человека, который собирался уже в драку лезть, увидев украинские плакаты и не зная, что снимают кино. Сколько звонков было в службу спасения от горожан из-за этих декораций по незнанию о съемках фильма», — сообщил Дмитрий.

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Горожанка Наталья сказала, что лично она ничего против съемок не имеет. «Вчера проходила мимо Красной площади в 13:00, видела сцену борьбы военных. Съемочный процесс проходил в спокойной обстановке. Не знаю, почему такой негатив идет от некоторых жителей. Просто люди не понимают, что здесь снимается история страны», — заявила женщина.

7 ноября в России традиционно отмечалась годовщина Октябрьской революции. В 2005 году праздник упразднили.

Похожая история произошла год назад в Твери. Людей удивило появление в центре города военной техники с украинскими флагами. Как оказалось, там проходили съемки фильма «Музыкант». В конечном итоге они были прерваны после распоряжения губернатора области.