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08:59, 14 июня 2024Россия

Данные о пожаре на опытно-конструкторском бюро Сухого в Москве опровергли

В ОАК опровергли данные о пожаре на опытно-конструкторском бюро имени Сухого
СюжетПожар в Москве:

Фото: Фролов Михаил / Globallookpress.com

Информация о пожаре на территории опытно-конструкторского бюро (ОКБ) Сухого в Москве не соответствует действительности. Об этом сообщила Объединенная авиастроительная корпорация в Telegram-канале.

«Никакого возгорания на территории ОКБ Сухого не было. Возгорание возникло на прилегающей территории бывшего завода "Знамя труда"», — сообщили в корпорации.

Там добавили, что на месте пожара давно не ведется производственная деятельность — ее давно перенесли на другие площадки. Работа опытно-конструкторского бюро идет в штатном режиме, заверили в ОАК.

О пожаре в столице стало известно вечером в четверг, 12 июня. Сообщалось, что огонь распространился в неэксплуатируемом здании, никто не пострадал. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров, у здания обрушилась крыша. Открытое горение, как отчитывались в МЧС, уже ликвидировали.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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