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01:02, 14 июня 2024Россия

У горящего здания бывшего ОКБ Сухого обрушилась кровля

МЧС: обрушилась кровля горящего здания бывшего ОКБ Сухого в Москве
СюжетПожар в Москве:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Кровля горящего здания на территории бывшего опытно-конструкторского бюро (ОКБ) Сухого на севере Москвы обрушилась. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

Площадь пожара увеличилась до 800 квадратных метров. На месте работают более 70 специалистов и 25 единиц техники.

При этом тушение осложняется конструктивными особенностями здания с деревянными перекрытиями, приводит ТАСС комментарий ведомства.

Пожар начался вечером в четверг, 13 июня, в неэксплуатируемом здании, сведений о пострадавших нет. Изначально площадь возгорания составляла 400 квадратных метров. В 23:32 пожар был локализован.

Ранее в Твери произошел пожар в мусороперерабатывающем цеху. Площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров. Над охваченным огнем помещением обрушилась кровля. В ликвидации пожара были задействованы 46 человек и 10 единиц техники.

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      Марина Совина
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