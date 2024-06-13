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23:59, 13 июня 2024Россия

Пожар на территории бывшего ОКБ Сухого локализовали

МЧС: пожар на территории бывшего ОКБ Сухого в Москве локализован
СюжетПожар в Москве

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Пожар на территории бывшего опытно-конструкторского бюро (ОКБ) Сухого на севере Москвы локализован. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

Площадь возгорания составляет 400 квадратных метров. На месте работают более 50 специалистов и 17 единиц техники.

Пожар начался вечером в четверг, 13 июня, в неэксплуатируемом здании, сведений о пострадавших нет.

Ранее в Твери произошел пожар в мусороперерабатывающем цеху. Площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров. Над охваченным огнем помещением обрушилась кровля. В ликвидации пожара были задействованы 46 человек и 10 единиц техники.

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      Марина Совина
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