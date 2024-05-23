Россия
Реклама. ПАО Сбербанк
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:57, 23 мая 2024Россия

В России загорелся цех по переработке мусора на площади 1000 «квадратов»

В Твери загорелся мусороперерабатывающий цех, обрушилась кровля
СюжетПожар в Твери

Фото: Телеграм канал МЧС России

В Твери произошел пожар в мусороперерабатывающем цеху. Об этом сообщает МЧС России в Telegram.

На опубликованном МЧС ролике с места событий видно двухэтажное строение, из окон которого вырываются языки пламени.

Площадь возгорания составила около 1000 квадратных метров. Над охваченным огнем помещением обрушилась кровля. В ликвидации пожара задействованы 46 человек и десять единиц техники.

Ранее в Смоленске загорелся цех по производству кирпича. Площадь пожара достигла полутора тысяч квадратных метров. По словам местных жителей, перед началом пожара на предприятии раздались взрывы.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Власти подтвердили атаку беспилотника на Елабугу

      Стало известно о заброшенном состоянии могилы Градского

      Туфлям с открытым носом предрекли возвращение в моду

      Дрон-камикадзе ВСУ атаковал здание школы в российском регионе

      В США показали карту России. На ней отметили зону для возможных ударов ракетами ATACMS

      Россияне рассказали о тратах на ремонт

      Артемий Лебедев назвал способ не стать никчемным

      Взносы россиян на капремонт сочли недостаточными для замены лифтов

      Доля юаня в расчетах через SWIFT удвоилась

      В Турции сохранили ключевую ставку на рекордно высоком уровне

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше