В России загорелся цех по переработке мусора на площади 1000 «квадратов»

В Твери загорелся мусороперерабатывающий цех, обрушилась кровля

В Твери произошел пожар в мусороперерабатывающем цеху. Об этом сообщает МЧС России в Telegram.

На опубликованном МЧС ролике с места событий видно двухэтажное строение, из окон которого вырываются языки пламени.

Площадь возгорания составила около 1000 квадратных метров. Над охваченным огнем помещением обрушилась кровля. В ликвидации пожара задействованы 46 человек и десять единиц техники.

Ранее в Смоленске загорелся цех по производству кирпича. Площадь пожара достигла полутора тысяч квадратных метров. По словам местных жителей, перед началом пожара на предприятии раздались взрывы.