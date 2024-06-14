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00:19, 14 июня 2024Россия

Раскрыты детали о пожаре на территории бывшего ОКБ Сухого

Площадь пожара на территории бывшего ОКБ Сухого увеличилась с 400 до 800 кв. м

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Площадь пожара на территории бывшего опытно-конструкторского бюро (ОКБ) Сухого на севере Москвы изначально составляла 400 квадратных метров, позже она увеличилась до 800 «квадратов». Детали происшествия раскрыли ТАСС в экстренных службах.

Собеседник агентства уточнил, что горит четвертый этаж и кровля здания.

В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что информация о пожаре поступила в 21:26 в четверг, 13 июня, в 23:32 возгорание было локализовано.

Пожар начался вечером в четверг, 13 июня, в неэксплуатируемом здании, сведений о пострадавших нет. На месте работают более 50 специалистов и 17 единиц техники.

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      Марина Совина
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