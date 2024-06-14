Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:01, 14 июня 2024Россия

Открытое горение на территории бывшего ОКБ Сухого ликвидировали

МЧС: открытое горение на территории бывшего ОКБ Сухого в Москве ликвидировано
СюжетПожары в России

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Открытое горение на территории бывшего опытно-конструкторского бюро (ОКБ) Сухого на севере Москвы ликвидировали. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

Ранее у горящего здания обрушилась кровля.

Пожар начался вечером в четверг, 13 июня, в неэксплуатируемом здании, сведений о пострадавших нет. Изначально площадь возгорания составляла 400 квадратных метров. В 23:32 пожар был локализован.

Ранее в Твери произошел пожар в мусороперерабатывающем цеху. Площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров. Над охваченным огнем помещением обрушилась кровля. В ликвидации пожара были задействованы 46 человек и 10 единиц техники.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это немыслимо». Трамп возмутился прибытием российских военных кораблей на Кубу. Как власти США отреагировали на учения?

      Трамп рассказал о договоренности с российским спортсменом Нурмагомедовым

      Cотрудницы Apple подали в суд из-за дискриминации в оплате труда

      Пять украинских БПЛА сбили в российском регионе

      Дроны повредили резервуары нефтебазы в российском регионе

      На Западе разработают аналог «Арматы» на шасси Leopard 2

      Посол России рассказал об обещании правительства Аргентины

      Американцев заворожил проход российских кораблей

      Эмили Ратаковски показала откровенное фото в честь 33-летия

      Зеленский раскрыл обещание Си Цзиньпина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше