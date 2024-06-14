Открытое горение на территории бывшего ОКБ Сухого ликвидировали

МЧС: открытое горение на территории бывшего ОКБ Сухого в Москве ликвидировано

Открытое горение на территории бывшего опытно-конструкторского бюро (ОКБ) Сухого на севере Москвы ликвидировали. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

Ранее у горящего здания обрушилась кровля.

Пожар начался вечером в четверг, 13 июня, в неэксплуатируемом здании, сведений о пострадавших нет. Изначально площадь возгорания составляла 400 квадратных метров. В 23:32 пожар был локализован.

Ранее в Твери произошел пожар в мусороперерабатывающем цеху. Площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров. Над охваченным огнем помещением обрушилась кровля. В ликвидации пожара были задействованы 46 человек и 10 единиц техники.