Пожар на газопроводе в Саратовской области локализован

Губернатор Саратовской области Бусаргин: пожар на газопроводе локализован

Начало событий в новости В Саратове произошел взрыв на газохранилище

На газопроводе в районе Сторожевки Саратовской области в связи с аномальной жарой произошла разгерметизация, начался пожар. Экстренным службам удалось его локализовать. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Роман Бусаргин.

По его словам, проводится выжигание остатков газа из трубопровода, после чего горение будет остановлено. В ликвидации аварии участвуют все экстренные службы, отметил глава региона. В связи с ЧП газопровод был перекрыт.

Бусаргин сообщил, что никто не пострадал. Перебоев с подачей и отключения газа для потребителей не предвидится, добавил он.

Ранее 15 июня сообщалось о взрыве на газохранилище в Гагаринском районе Саратова, которое находится под землей. Очевидцы увидели столб огня за несколько километров.