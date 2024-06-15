Следователи начали проверку после взрыва на газопроводе в российском регионе

СК проводит проверку после взрыва на газопроводе в Саратовской области

Пожар на газопроводе в Саратовской области локализован

Начало событий в новости Пожар на газопроводе в Саратовской области локализован

Следственный комитет (СК) России проводит проверку по факту взрыва на газопроводе в селе Сторожевка Саратовской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Доследственная проверка организована по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). На месте ЧП работают сотрудники СК.

На кадрах видна выжженная земля, огонь. Следователи проводит осмотр места происшествия.

По предварительным данным, 15 июня произошел взрыв природного газа в подземном магистральном трубопроводе. По итогам проверки СК примет процессуальное решение.

Ранее 15 июня губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в связи с аномальной жарой произошла разгерметизация газопровода, начался пожар. Экстренным службам удалось его локализовать.