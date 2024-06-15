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18:55, 15 июня 2024Силовые структуры

Следователи начали проверку после взрыва на газопроводе в российском регионе

СК проводит проверку после взрыва на газопроводе в Саратовской области
Начало событий в новости Пожар на газопроводе в Саратовской области локализован

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Следственный комитет (СК) России проводит проверку по факту взрыва на газопроводе в селе Сторожевка Саратовской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Доследственная проверка организована по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). На месте ЧП работают сотрудники СК.

На кадрах видна выжженная земля, огонь. Следователи проводит осмотр места происшествия.

По предварительным данным, 15 июня произошел взрыв природного газа в подземном магистральном трубопроводе. По итогам проверки СК примет процессуальное решение.

Ранее 15 июня губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в связи с аномальной жарой произошла разгерметизация газопровода, начался пожар. Экстренным службам удалось его локализовать.

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      Любовь Ширижик
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