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07:59, 16 июня 2024Бывший СССР

Предсказано расширение числа не признающих легитимность Зеленского стран

Медведчук: все больше стран будут признавать нелегитимность Зеленского

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Все больше стран будут признавать нелегитимность Владимира Зеленского, заявил в интервью ТАСС глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«То, что он нелегитимен, является очевидным, бесспорным. И сделан этот вывод в полном соответствии с Конституцией Украины», — ответил политик на вопрос, стоит ли ожидать, что все большее число стран признают Зеленского нелегитимным.

По его словам, граждане Украины высказываются против того, чтобы Зеленский оставался во главе страны, но «преступный режим закрывает им рот, бросает в тюрьмы, насильно отправляет на войну, загоняет в нищету и рабское существование».

В это же интервью Медведчук прокомментировал самостоятельность Верховной рады, которую, например, президент России Владимир Путин называет единственным легитимным органом власти. Как считает политик, парламент «находятся под внешним управлением коллективного Запада и преступной своры нелегитимного Зеленского».

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      Марина Совина
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