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07:44, 16 июня 2024Бывший СССР

В Британии заявили о влиянии коррупции на Украине на военные усилия Киева

Independent: коррупция подрывает военные усилия Украины

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Коррупция на Украине подрывает все военные усилия Киева. Об этом сообщило британское издание The Independent.

В материале отмечается, что ранее в отставку подал глава агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины Мустафа Найем. Он заявил, что причиной увольнения стали «системные препятствия». По словам Найема, правительство украинского лидера Владимира Зеленского намеренно подрывало его работу.

Кроме того, вместе с ним со своих постов ушли еще два высокопоставленных чиновника, которые занимались антикоррупционной политикой. «Такая нестабильность может нанести серьезный ущерб», — считает автор статьи.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз возмутился масштабами коррупции на Украине. Он утверждал, что военные чиновники Вооруженных сил Украины украли более 500 миллионов долларов, и это «только за один проект».

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      Марина Совина
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