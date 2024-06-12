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22:09, 12 июня 2024Мир

На Западе возмутились масштабами воровства на Украине

Журналист Боуз счел невероятными масштабы воровства украинских властей

Фото: Vitalii Hnidyi / Stringer / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз возмутился масштабами коррупции на Украине. На своей странице в соцсети X он обвинил власти страны в присвоении денег европейских и американских налогоплательщиков.

«Невероятно. Военные чиновники Вооруженных сил Украины украли более 500 миллионов долларов, и это только за один проект», — написал он. Журналист напомнил, что эти средства были выделены на строительство укреплений для противостояния российским войскам.

В мае депутат Верховной Рады Михаил Бондарь рассказал, что ответственные за строительство укреплений украинские чиновники показывали президенту республике Владимиру Зеленскому показательные объекты вместо реальных укреплений на границе с Россией. Позднее он сообщил, что в стране возбудили около 30 уголовные дел из-за хищения средств, выделенных на строительство укреплений, на общую сумму около 20 миллиардов гривен.

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      Марина Совина
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