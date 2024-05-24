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08:58, 24 мая 2024Бывший СССР

В Раде рассказали о демонстрации показательных укреплений Зеленскому

Депутат Рады Бондарь: Зеленского возили на показательные укрепления у границы

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Ответственные за строительство укреплений украинские чиновники показывали президенту Украины Владимиру Зеленскому показательные объекты вместо реальных укреплений на границе с Россией. Об этом заявил депутат Верховной Рады Михаил Бондарь в интервью Radio NV.

Боднарь рассказал о поездке своих коллег на приграничные укрепления в Сумской и Харьковской областях. По его информации, в ходе визитов чиновники возили депутатов и Зеленского на один и тот же объект.

«Был построен какой-то показательный [объект], и туда можно было приезжать фотографировать — вот они [ответственные чиновники] только туда фактически и везли», — заявил депутат. Он добавил, что остальные участки линии обороны у границы на деле были сделаны на скорую руку или фактически отсутствовали.

Ранее украинские солдаты рассказали телеканалу CNN, что в Липцах Харьковской области не были подготовлены оборонительные укрепления для ВСУ.

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      Юрий Леонов
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