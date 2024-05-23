CNN: солдаты ВСУ пожаловались на отсутствие фортификаций в Липцах под Харьковом

В Липцах Харьковской области не были подготовлены оборонительные укрепления для Вооруженных сил Украины (ВСУ). О том, с какой неожиданной проблемой они столкнулись под Харьковом, украинские солдаты рассказали телеканалу CNN.

«Здесь ничего не было подготовлено. Ничего. Все позиции строятся руками пехоты», — пожаловался один из военнослужащих.

В одном из подразделений рассказали, что им приходится использовать советские артиллерийские орудия 1940-х годов. Стреляют из них снарядами, поставленными западными странами, но их количество ограничено — десять выстрелов в день, тогда как осенью было 100.

Российских военных в ВСУ называют профессионалами — это видно по их оборудованию и тактике ведения боя.

CNN отмечает, что потеря Украиной Липцев позволит России подтянуть артиллерию на достаточную дистанцию, чтобы атаковать Харьков.

Ранее Министерство обороны России сообщило о продвижении войск вглубь обороны ВСУ в Харьковской области. Помимо этого, Вооруженным силам России удалось отразить две контратаки противника около населенных пунктов Глубокое и Волчанск.