Бабушка умерших детей в Псковской области рассказала об их скелетах под одеялами

Бабушка погибших трех детей в Псковской области нашла их скелеты под одеялами

Бабушка троих детей, которых убила мать в Псковской области, обнаружила их скелеты, укрытые одеялами. Об этом сообщает KP.RU.

В городе Великие Луки россиянка пришла навестить внуков. В комнате она обнаружила останки четырехлетнего ребенка. На нем был подгузник, а тело было укрыто одеялом. На втором ярусе кровати находился мертвый младенец 2023 года рождения, чьи останки также были укрыты одеялом.

Их 34-летняя мать рассказала, что ее дети необъяснимым образом скончались еще в августе. Бабушка решила найти остальных внуков. Третье тело удалось обнаружить в частном доме, принадлежащем матери убитых. Скелетированные останки лежали на кровати и были накрыты одеялом. По словам женщины, девочка также скончалась во сне по непонятным причинам.

Отмечается, что у нее было еще двое детей. Пятилетнюю дочь забрали органы опеки, а 12-летний мальчик последнее время живет с бабушкой.

О происшествии в Псковской области стало известно ранее 24 ноября — россиянка несколько месяцев прожила с телами детей. В отношении 34-летней местной жительницы следователи возбудили уголовное дело. Ее задержали. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения. По предварительным данным, женщина могла заморить их голодом.