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11:38, 24 ноября 2023Из жизни

Священник соблазнил школьницу и сбежал с ней на другой конец света

Католический священник из США соблазнил школьницу и женился на ней
Alex Crow

Alex Crow. Кадр: Mobile Vocations Website / Social Media / YouTube

В США священник женился на девушке, которую соблазнил, когда она была школьницей. Об этом пишет New York Post.

30-летний пастор Алекс Кроу женился на девушке, которой исполнилось 18 лет в июле. Она училась в католической школе McGill-Toolen города Мобил, где священник преподавал теологию. О романе Кроу со школьницей стало известно летом, когда к правоохранителям попало любовное письмо на День святого Валентина, написанное священником в феврале.

После этого пара сбежала на другой конец света — в Италию — и вернулась только в начале ноября. За это время Кроу успели отстранить от служения. Архиепископ Томас Роди заявил, что поведение пастора является совершенно неподобающим. Роди понадеялся, что Ватикан лишит Кроу сана.

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В полиции округа Мобил уверены, что священник домогался будущей жены, когда она была еще несовершеннолетней. Тем не менее уголовное расследование было закрыто, после того как девушка явилась в прокуратуру и отказалась отвечать на какие-либо вопросы о преследовании со стороны Кроу.

Ранее сообщалось, что в Таиланде настоятель крупного храма присвоил пожертвования прихожан на 4,7 миллиона батов (около 11 миллионов рублей) и сбежал. Высокопоставленный священнослужитель заявил, что собирается положить средства на счет храма, и исчез с ними.

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      Никита Савин
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