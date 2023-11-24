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23:32, 24 ноября 2023Мир

Байден захотел завершения боев на Ближнем Востоке при помощи арабского мира

Байден: США хотят завершения боев на Ближнем Востоке при помощи арабского мира
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Соединенные Штаты ожидают, что арабский мир будет оказывать давление на стороны конфликта на Ближнем Востоке с целью прекращения боевых действий. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает ТАСС.

«Мои ожидание и надежда заключаются в том, что по мере нашего движения вперед остальной арабский мир и остальная часть региона также будут оказывать давление на все стороны, чтобы замедлить это, чтобы как можно скорее положить этому конец», — сказал он. В то же время глава Белого дома отметил, что не может прогнозировать, сколько еще продлятся нынешние военные действия на Ближнем Востоке.

До этого Байден заявил, что освобождение заложников 24 ноября — «это лишь начало процесса». Президент США также указал, что в ближайшие дни десятки удерживаемых ХАМАС лиц получат смогут воссоединиться со своими семьями.

Ранее сообщалось, что сделка между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении заложников состоялась благодаря усилиям Джо Байдена.

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      Марина Совина
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