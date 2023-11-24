Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:08, 24 ноября 2023Мир

Стало известно о роли Байдена в сделке Израиля и ХАМАС

NBC: Байден убедил Нетаньяху пойти на сделку с ХАМАС об освобождении заложников
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Brian Snyder / Reuters

Сделка между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении заложников состоялась благодаря усилиям главы США Джо Байдена, сообщает NBC со ссылкой на израильского чиновника.

По данным телеканала, американский лидер убедил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заключить соглашение с ХАМАС. Также уточняется, что президент предлагал пятидневное гуманитарное перемирие между конфликтующими сторонами, однако Тель-Авив решил приостановить боевые действия на четыре дня. «Это была сделка Байдена, а не сделка Нетаньяху», — заявил чиновник.

Четырехдневное гуманитарное перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 24 ноября в 7 часов утра (8:00 по московскому времени). Ожидается, что в ближайшее время еврейское государство отпустит палестинских заключенных в обмен на освобождение боевиками ХАМАС пленных израильтян.

Ранее стало известно, что Израиль освободил 39 палестинских заключенных в рамках сделки с ХАМАС. В частности, были отпущены 24 женщины.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Создатель ChatGPT мог стать жертвой сектантов, ждущих конца света из-за ИИ. Почему им верят миллиардеры и ученые?

      На Украине исключили проведение выборов в следующем году

      ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район

      На Украине объявили о скорой волне демобилизации срочников

      На Украине признали провал мобилизации

      Израиль освободил 39 палестинских заключенных

      Стало известно о роли Байдена в сделке Израиля и ХАМАС

      Бывший премьер-министр Михаил Касьянов признан иноагентом

      Звезда «Папиных дочек» снялась в купальнике

      Илон Маск намекнул на суровую расправу со своими врагами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости