Стало известно о роли Байдена в сделке Израиля и ХАМАС

NBC: Байден убедил Нетаньяху пойти на сделку с ХАМАС об освобождении заложников

Сделка между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении заложников состоялась благодаря усилиям главы США Джо Байдена, сообщает NBC со ссылкой на израильского чиновника.

По данным телеканала, американский лидер убедил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заключить соглашение с ХАМАС. Также уточняется, что президент предлагал пятидневное гуманитарное перемирие между конфликтующими сторонами, однако Тель-Авив решил приостановить боевые действия на четыре дня. «Это была сделка Байдена, а не сделка Нетаньяху», — заявил чиновник.

Четырехдневное гуманитарное перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 24 ноября в 7 часов утра (8:00 по московскому времени). Ожидается, что в ближайшее время еврейское государство отпустит палестинских заключенных в обмен на освобождение боевиками ХАМАС пленных израильтян.

Ранее стало известно, что Израиль освободил 39 палестинских заключенных в рамках сделки с ХАМАС. В частности, были отпущены 24 женщины.