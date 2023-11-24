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21:11, 24 ноября 2023Мир

Израиль освободил 39 палестинских заключенных

РИА: Израиль освободил 39 палестинских заключенных по соглашению с ХАМАС

Фото: Reuters

Израиль освободил 39 палестинских заключенных в соответствии с соглашением между еврейским государством и палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Отмечается, что среди освобожденных 24 женщины. При этом в еврейское государство уже прибыла группа из 12 освобожденных в секторе Газа заложников из Таиланда.

В середине ноября ХАМАС согласилось на освобождение по меньшей мере 50 заложников. В обмен на заложников Израиль согласился на паузу в боевых действиях от 3 до 5 дней и освобождение неопределенного числа палестинских женщин и детей, содержащихся в тюрьмах.

Ранее сообщалось, что сделка между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников состоялась благодаря усилиям президента США Джо Байдена. Об этом сообщает NBC со ссылкой на израильского чиновника.

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      Екатерина Подвигина
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