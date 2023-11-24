Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:47, 24 ноября 2023Россия

Стало известно о попытке БПЛА атаковать воинскую часть в российском регионе

Под Волгоградом силы РЭБ подавили пытавшиеся атаковать воинскую часть БПЛА

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) попытались атаковать воинскую часть в Городищенском районе Волгоградской области. По предварительной информации, все они были подавлены силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщает Baza в Telegram.

Как стало известно изданию, всего в ночь на 24 ноября в сторону части летело три беспилотника самолетного типа. Один из них упал на территории части и взорвался. Пострадавших и разрушений в результате произошедшего нет.

Утром 24 ноября Минобороны сообщило о сбитых над Крымом и Волгоградской областью 16 БПЛА. В оборонном ведомстве уточнили, что Украина пыталась ударить по российским регионам беспилотниками самолетного типа. Действия Киева в министерстве назвали попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Что, черт возьми, происходит?» Ученые обнаружили космический луч огромной мощности, но не смогли определить его природу

      Мошенники заставили 82-летнего руководителя ансамбля поджечь военкомат в Перми

      В Москве школьники и студенты нашли уникальные архивные документы

      В Британию прибыло почти рекордное число мигрантов вопреки усилиям правительства

      Пекин предложил властям России помогать продажам китайских автомобилей

      Финляндия захотела ограничить подачу заявок об убежище

      Ким Чен Ын объяснил причину запуска нового северокорейского спутника

      Деньги на льготные автокредиты для россиян закончились

      Психолог назвал главные черты «душных» людей

      Российская певица снялась в откровенном наряде с глубоким декольте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости