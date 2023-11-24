Стало известно о попытке БПЛА атаковать воинскую часть в российском регионе

Под Волгоградом силы РЭБ подавили пытавшиеся атаковать воинскую часть БПЛА

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) попытались атаковать воинскую часть в Городищенском районе Волгоградской области. По предварительной информации, все они были подавлены силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщает Baza в Telegram.

Как стало известно изданию, всего в ночь на 24 ноября в сторону части летело три беспилотника самолетного типа. Один из них упал на территории части и взорвался. Пострадавших и разрушений в результате произошедшего нет.

Утром 24 ноября Минобороны сообщило о сбитых над Крымом и Волгоградской областью 16 БПЛА. В оборонном ведомстве уточнили, что Украина пыталась ударить по российским регионам беспилотниками самолетного типа. Действия Киева в министерстве назвали попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.