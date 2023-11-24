Минобороны заявило о поражении 16 дронов над Крымом и Волгоградской областью

Минобороны: над Крымом и Волгоградской областью средства ПВО уничтожили 16 БПЛА

Над Крымом и Волгоградской областью сбили 16 беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что 13 беспилотников сбили над Крымом, еще три — над территорией Волгоградской области. Украина пыталась ударить по регионам России беспилотниками самолетного типа, в оборонном ведомстве назвали действия Киева попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

В ночь на пятницу, 24 ноября, движения транспорта по Крымскому мосту временно приостанавливали. Его возобновили спустя почти 20 минут. Причин этого не называлось.

Ранее сообщалось о попытке атаки на Крым четырех беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Предположительно, это были модели Mugin 5 pro китайского производства. Первый дрон уничтожили 22 ноября на западном мысе Тарханкут. Еще два упали на территории поселка городского типа Черноморское, один из них — рядом с жилым домом. Последний рухнул в 100 метрах от СНТ «Кипарис» Черноморского района.