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12:12, 23 ноября 2023Россия

Четыре украинских беспилотника атаковали Крым

Mash: четыре украинских беспилотника атаковали Крым

Фото: Alina Smutko / Reuters

Четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа атаковали Крым. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщает Telegram-канал Mash.

Предположительно, это были модели Mugin 5 pro китайского производства. По данным канала, дроны засекли над полуостровом накануне.

Первый был уничтожен 22 ноября на западном мысе Тарханкут. Еще два упали на территории поселка городского типа Черноморское, один из них — рядом с жилым домом. Последний рухнул в 100 метрах от СНТ «Кипарис» Черноморского района. В результате атаки со стороны Украины никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали базу Черноморского флота в одном из прибрежных поселков в Крыму. При атаке использовались четыре катера-дрона, их целью были российские десантные катера проекта 11770 «Серна». Одним из таких катеров командовал старший мичман Военно-морского флота (ВМФ) России Денис Никитин.

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      Евгения Куликова
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