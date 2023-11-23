Командир российского корабля погиб при атаке безэкипажного катера ВСУ. Что известно о военном?

Старший мичман ВМФ РФ Никитин погиб в Крыму при атаке безэкипажного катера ВСУ

В результате атаки безэкипажного катера Вооруженных сил Украины (ВСУ), совершенной 10 ноября, погиб старший мичман Военно-морского флота (ВМФ) России Денис Никитин. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского окружного казачьего общества.

Погибший командовал десантным катером

ВСУ атаковали базу Черноморского флота в одном из прибрежных поселков в Крыму. При атаке использовались четыре катера-дрона, их целью были российские десантные катеры проекта 11770 «Серна». Одним из таких катеров командовал Никитин. Он погиб, пытаясь спасти корабль от попадания украинского дрона.

Денис Никитин родился в 1981 году в городе Ужур Красноярского края, где окончил десятилетку и откуда был призван на срочную службу в Черноморском флоте. После окончания в 2001 году школы мичманов служил в различных должностях Новороссийской военно-морской базы.

Никитин посмертно награжден орденом Мужества. У мужчины остались жена и две дочери 16 и 17 лет. Моряк также был казаком хуторского общества «Невский». Его похоронили в Новороссийске в понедельник, 20 ноября.

В Крыму за последние сутки предотвратили новые атаки Киева

В среду, 22 ноября, в западной части акватории Черного моря были уничтожены четыре безэкипажных катера ВМС Украины. Об этом сообщило Минобороны России.

В тот же день российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Крымом три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), отчитались в военном ведомстве. Попытка Киева атаковать объекты на территории полуострова дронами самолетного типа была пресечена около 7:30 утра. Информацию о пострадавших и разрушениях ведомство не уточнило.