Над Крымом сбили три украинских беспилотника
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Крымом три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявило Минобороны России в Telegram.
Как сообщило ведомство, попытка Украины атаковать объекты на территории полуострова дронами самолетного типа была пресечена около 7:30 утра. Информацию о пострадавших и разрушениях ведомство не уточнило.
Ранее стало известно, что 22 ноября в западной части акватории Черного моря были уничтожены четыре безэкипажных катера Военно-морских сил Украины. Как заявили в Минобороны, надводные дроны двигались в направлении Крыма.
17 ноября российская система ПВО сбила две воздушные цели над Севастополем. По словам главы города Михаила Развожаева, объекты уничтожили в акватории над Северным молом. Повреждений инфраструктуры не зафиксировано. В тот же день российские войска уничтожили в Черном море один десантный катер ВСУ и семь надводных дронов, которые двигались в направлении Крыма.