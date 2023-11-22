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08:33, 22 ноября 2023Россия

Над Крымом сбили три украинских беспилотника

Минобороны заявило, что средства ПВО сбили над Крымом три беспилотника ВСУ
СюжетМинобороны:

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Крымом три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как сообщило ведомство, попытка Украины атаковать объекты на территории полуострова дронами самолетного типа была пресечена около 7:30 утра. Информацию о пострадавших и разрушениях ведомство не уточнило.

Ранее стало известно, что 22 ноября в западной части акватории Черного моря были уничтожены четыре безэкипажных катера Военно-морских сил Украины. Как заявили в Минобороны, надводные дроны двигались в направлении Крыма.

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17 ноября российская система ПВО сбила две воздушные цели над Севастополем. По словам главы города Михаила Развожаева, объекты уничтожили в акватории над Северным молом. Повреждений инфраструктуры не зафиксировано. В тот же день российские войска уничтожили в Черном море один десантный катер ВСУ и семь надводных дронов, которые двигались в направлении Крыма.

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      Константин Лысяков
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