Над Крымом сбили три украинских беспилотника

Минобороны заявило, что средства ПВО сбили над Крымом три беспилотника ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Крымом три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как сообщило ведомство, попытка Украины атаковать объекты на территории полуострова дронами самолетного типа была пресечена около 7:30 утра. Информацию о пострадавших и разрушениях ведомство не уточнило.

Ранее стало известно, что 22 ноября в западной части акватории Черного моря были уничтожены четыре безэкипажных катера Военно-морских сил Украины. Как заявили в Минобороны, надводные дроны двигались в направлении Крыма.

17 ноября российская система ПВО сбила две воздушные цели над Севастополем. По словам главы города Михаила Развожаева, объекты уничтожили в акватории над Северным молом. Повреждений инфраструктуры не зафиксировано. В тот же день российские войска уничтожили в Черном море один десантный катер ВСУ и семь надводных дронов, которые двигались в направлении Крыма.