В Черном море уничтожили восемь направляющихся к Крыму катеров ВСУ

Минобороны РФ: в Черном море уничтожили десантный катер ВСУ и семь беспилотных

В Черном море российские войска уничтожили один десантный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) и семь безэкипажных катеров. Об уничтожении восьми единиц техники противника журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что катера следовали в направлении Крыма. Десантная группа располагалась в быстроходном катере типа «Виллард». «Все обнаруженные цели были уничтожены из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота», — пояснили в министерстве.

Ранее стало известно, что ВСУ попытались подорвать железнодорожный состав с нефтепродуктами у нефтеперерабатывающего завода в крымском Джанкое. Уточняется, что украинская армия впервые применила минирование дронами из-за невозможности подобраться ближе.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.