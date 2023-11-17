Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:56, 17 ноября 2023Россия

В Черном море уничтожили восемь направляющихся к Крыму катеров ВСУ

Минобороны РФ: в Черном море уничтожили десантный катер ВСУ и семь беспилотных

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Черном море российские войска уничтожили один десантный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) и семь безэкипажных катеров. Об уничтожении восьми единиц техники противника журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что катера следовали в направлении Крыма. Десантная группа располагалась в быстроходном катере типа «Виллард». «Все обнаруженные цели были уничтожены из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота», — пояснили в министерстве.

Материалы по теме:
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Молился, чтобы Господь помог мне забыть все ужасы» Как российские солдаты становятся священниками после боевых действий
«Молился, чтобы Господь помог мне забыть все ужасы»Как российские солдаты становятся священниками после боевых действий
6 декабря 2022

Ранее стало известно, что ВСУ попытались подорвать железнодорожный состав с нефтепродуктами у нефтеперерабатывающего завода в крымском Джанкое. Уточняется, что украинская армия впервые применила минирование дронами из-за невозможности подобраться ближе.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      В Черном море уничтожили восемь направляющихся к Крыму катеров ВСУ

      Украинцам не удалось уплыть в Румынию на надувных фламинго

      Россиянин пытался выдать марихуану за утеплитель для крыши и попался

      Назван главный побочный эффект популярной диеты

      Самолет пролетел в 20 метрах от неопознанного объекта

      Отец Шарлота назвал причины решения артиста сжечь паспорт РФ

      В Москве за 13 лет более чем в два раза снизилась младенческая смертность

      Путин высказался о возможности включения Франции в БРИКС

      Финляндия прекратит ввоз одной продукции из России

      Турция экстрадировала в Россию лишившего в Москве жизни жену

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости