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15:38, 5 ноября 2023Россия

ВСУ попытались подорвать поезд в Крыму дронами-минами

Mash: ВСУ пытались с помощью БПЛА ударить по составу с нефтепродуктами в Джанкое

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались подорвать железнодорожный состав с нефтепродуктами у нефтеперерабатывающего завода в крымском Джанкое. Об этом сообщает Mash.

По информации издания, украинская армия впервые применила минирование дронами из-за невозможности подобраться ближе. Отмечается, что шесть дронов со взрывчаткой были заранее приземлены по предполагаемому пути следования состава.

Взрывчатое устройство перевели в режим ожидания с активацией по уровню шума, однако мины были обнаружены и обезврежены российскими специалистами.

В октябре сообщалось, что Воздушно-космические силы (ВКС) России пресекли попытку высадки десанта ВСУ с гидроциклов и катеров в Крыму. Атака велась в направлении мыса Тарханкут.

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