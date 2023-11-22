В Черном море уничтожили четыре безэкипажных катера ВМС Украины

МО России: четыре безэкипажных катера ВСУ были уничтожены в Черном море

В западной части акватории Черного моря были уничтожены четыре безэкипажных катера ВМС Украины. Об этом говорится в сообщении Минобороны России в Telegram-канале.

«22 ноября в западной части акватории Черного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова четыре безэкипажных катера ВМС Украины», — сказано в заявлении ведомства.

Также подчеркивается, что все обнаруженные цели были уничтожены.

17 ноября стало известно, что в Черном море российские войска уничтожили один десантный катер ВСУ и семь безэкипажных катеров. Как уточнялось, катера следовали в направлении Крыма.

В начале ноября российская армия уничтожила места хранения безэкипажных катеров, а также авиационных боеприпасов Вооруженных сил Украины. Как уточнялось, удар был нанесен оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России.