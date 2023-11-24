Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:00, 24 ноября 2023Ценности

Блогерша с нулевым размером груди показала тело в кружевном белье

Кадр: @clara_dao

Блогерша и приверженка идей бодипозитива Клара Дао из Канады показала тело в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В начале видео 25-летняя активистка с нулевым размером груди предстала в комплекте кружевного нижнего белья белого цвета. Затем она надела черную юбку длины мини, укороченный топ и прозрачные чулки. Свой образ инфлюэнсерша завершила колье и небольшой кожаной сумкой.

Подписчики восхитились роликом девушки, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Ты такая красивая», «Великолепно выглядишь», «Потрясающая дама», «Странно, но мило», «Шикарное тело», — высказывались они.

Ранее блогерша и приверженка идей бодипозитива Брианна (фамилия не уточняется) с никнеймом @briannas_day показала естественный внешний вид на фото в откровенном наряде. Девушка предстала перед камерой, позируя на фоне украшенной гирляндой ели в красном нижнем белье. Комплект состоял из бюстгальтера на косточках и V-образных трусов с заниженной талией.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Погромы и поджоги: в Дублине начались протесты после того, как неизвестный с ножом напал на детей у школы

      На Украине заявили о массовой «утечке мозгов»

      iPhone 14 подешевел в России

      Полковник назвал главную проблему ВСУ на фронте

      Украинская беженка пожаловалась на власти Великобритании

      На Западе заявили об игнорировании разведкой Израиля доклада о нападении ХАМАС

      Ким Чен Ын назвал победой запуск спутника КНДР на орбиту Земли

      В Польше назвали главную причину массовых смертей украинцев

      В Дании откажут в помощи вернувшимся с Украины наемникам

      Финляндия назвала условие для полного закрытия границы с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости