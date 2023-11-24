Блогерша с нулевым размером груди показала тело в кружевном белье

Блогерша и приверженка идей бодипозитива Клара Дао из Канады показала тело в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В начале видео 25-летняя активистка с нулевым размером груди предстала в комплекте кружевного нижнего белья белого цвета. Затем она надела черную юбку длины мини, укороченный топ и прозрачные чулки. Свой образ инфлюэнсерша завершила колье и небольшой кожаной сумкой.

Подписчики восхитились роликом девушки, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Ты такая красивая», «Великолепно выглядишь», «Потрясающая дама», «Странно, но мило», «Шикарное тело», — высказывались они.

Ранее блогерша и приверженка идей бодипозитива Брианна (фамилия не уточняется) с никнеймом @briannas_day показала естественный внешний вид на фото в откровенном наряде. Девушка предстала перед камерой, позируя на фоне украшенной гирляндой ели в красном нижнем белье. Комплект состоял из бюстгальтера на косточках и V-образных трусов с заниженной талией.