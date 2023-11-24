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06:51, 24 ноября 2023Мир

В ЦАХАЛ назвали сроки удержания больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа

ЦАХАЛ уничтожит найденную в больнице «Аш-Шифа» в Газе инфраструктуру ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари назвал сроки удержания больницы «Аш-Шифа», находящейся в секторе Газа. По его словам, израильские военные покинут ее после того, как уничтожат обнаруженную в ней инфраструктуру палестинской группировки ХАМАС, сообщает газета Yedioth Ahronoth.

Также, по данным издания, директора госпиталя ранее задержали и направили для допроса в израильскую Службу общей безопасности. Отмечается, что были обнаружены доказательства того, что медучреждение служило командным центром для ХАМАС.

Ранее стало известно, что высокопоставленный офицер военной разведки Израиля проигнорировал предупреждения о возможной атаке ХАМАС 7 октября и счел это «вымышленным сценарием».

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      Марина Совина
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