В ЦАХАЛ назвали сроки удержания больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа

ЦАХАЛ уничтожит найденную в больнице «Аш-Шифа» в Газе инфраструктуру ХАМАС

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари назвал сроки удержания больницы «Аш-Шифа», находящейся в секторе Газа. По его словам, израильские военные покинут ее после того, как уничтожат обнаруженную в ней инфраструктуру палестинской группировки ХАМАС, сообщает газета Yedioth Ahronoth.

Также, по данным издания, директора госпиталя ранее задержали и направили для допроса в израильскую Службу общей безопасности. Отмечается, что были обнаружены доказательства того, что медучреждение служило командным центром для ХАМАС.

Ранее стало известно, что высокопоставленный офицер военной разведки Израиля проигнорировал предупреждения о возможной атаке ХАМАС 7 октября и счел это «вымышленным сценарием».