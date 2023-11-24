На Западе заявили об игнорировании разведкой Израиля доклада о нападении ХАМАС

FT: разведка Израиля сочла вымышленным сценарием возможную атаку ХАМАС 7 октября

Высокопоставленный офицер военной разведки Израиля проигнорировал предупреждениям о возможной атаке ХАМАС 7 октября и счел это «вымышленным сценарием». Об этом заявило западное издание Financial Times со ссылкой на два источника.

В материале отмечается, что дежурные военнослужащие на границе с сектором Газа за несколько недель до нападения направили отчет главе разведки в южном командовании Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Военные вели постоянное наблюдение и анализировали данные, поступающие из анклава. Они предупреждали, что ХАМАС готовится взорвать пограничные посты в нескольких местах, чтобы проникнуть на территорию еврейского государства и захватить кибуцы.

Кроме того, в отчете говорится, что представители радикального движения репетируют захват заложников, за тренировкой наблюдал лично один из главарей, его удалось опознать по базе данных. После этого разведчикам была передана служебная записка, в которой подчеркивается неизбежность нападения.

Однако офицер разведки, получивший доклад, не воспринял опасения дозорных всерьез. «Это воображаемый сценарий», — заявил он.

Ранее в ЦАХАЛ объяснили сексизмом и эйджизмом провал в отражении атаки ХАМАС 7 октября. Отмечается, что подразделение израильской армии, занимавшееся наблюдением за границей с сектором Газа, предупреждало офицерское командование о подозрительной активности боевиков. Однако их слова не были восприняты, поскольку отряд состоял исключительно из молодых девушек и молодых женщин-командиров.

