Дачникам рассказали о штрафах за снег

РБК: дачникам грозит штраф, если снег в СНТ не убрали по их вине

Неубранный снег на территории садового некоммерческого товарищества (СНТ) грозит дачникам штрафом в одном случае: если его не убрали по их вине. Об этом россиянам рассказали эксперты РБК.

За уборку снега на территории СНТ отвечает правление товарищества. В разных муниципалитетах правила очищения земли от снега могут отличаться: в одном предельно допустимая высота колеи сугроба может достигать пяти сантиметров, в другом — десяти сантиметров.

«Решение о необходимости очистки дорог от снега и других зимних дорожных мероприятиях должно быть принято общим собранием членов садоводческого кооператива. Это повлечет за собой введение новой статьи расходов для садоводов и появление целевого взноса на такие работы», — рассказал адвокат Евгений Яворский. Юрист подчеркнул, что ответственность за выполнение правил ложится на председателя товарищества.

За превышение предельной высоты снега налагается административная ответственность. Если высокие сугробы обнаружат в СНТ, штраф составит 100 тысяч рублей. По словам основателя компании Alpha Juris Ильи Глушко, товарищество оплачивает сумму из взносов, однако если штраф получен по вине садовода, СНТ может обратиться в суд и потребовать у него потраченные деньги. Кроме того, граждане, которые выбрасывают снежные кучи со своих участков на проезжую часть, несут за это административную ответственность.

Ранее юрист Сергей Коломийцев заявил, что никто не имеет права оштрафовать дачника за то, что он не убирает снег с дороги около своего участка . Взыскать с него денежные средства можно только через взносы, на которые оплачиваются очистительные работы.