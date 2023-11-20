Риски штрафов за засыпанные снегом дорожки на даче оценили

Юрист Коломийцев: за нерасчищенные дорожки на даче могут оштрафовать СНТ

За засыпанные дорожки к дачному дому россиян не имеют права оштрафовать. Риски наказания за нерасчищенный проход к участку оценил юрист Сергей Коломийцев, пишет aif.ru.

Специалист рассказал, что некоторые дачники по приезде на участок зимой обнаруживают, что дорогу до собственной калитки необходимо расчищать самим. При этом иногда впоследствии владелец дачи узнает, что уборка снега с пути к дому входит в его прямые обязанности перед СНТ, а за невыполнение ему полагается штраф.

«Никто не имеет права оштрафовать или наказать каким-либо иным способом дачника за то, что он не убирает снег с дороги около своего участка на регулярной основе. Взыскать с него какие-то денежные средства можно только через взносы, на которые и производить очистные работы», — пояснил Коломийцев.

При этом статья о необходимости регулярной чистки дорог в рамках всего СНТ обязана быть в бюджете каждого товарищества, отметил юрист. Убирать снег необходимо, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ спецтехники в случае чрезвычайных ситуаций. Если это не выполняется, то СНТ могут оштрафовать на сумму от 150 до 400 тысяч рублей, заключил эксперт.

Ранее россиян предупредили, что без регулярной проверки воды в дачных колодцах и скважинах можно заболеть гепатитом А, ротавирусом, лямблиозом, криптоспоридиазом или даже холерой.