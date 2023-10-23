Среда обитания
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17:11, 23 октября 2023Среда обитания

Россиян предупредили об опасности колодцев и скважин на даче

Ученый Мельцер: после воды из колодца можно заболеть гепатитом А и холерой

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Без регулярной проверки воды в дачных колодцах и скважинах можно заболеть гепатитом А и холерой. О такой опасности предупредил россиян гигиенист, проректор по развитию регионального здравоохранения и медико-профилактическому направлению Северо-Западного государственного университета им. Мечникова Минздрава РФ, председатель общественного совета при Роспотребнадзоре, профессор Александр Мельцер, пишет РИА Новости.

По словам специалиста, при употреблении воды, которая не соответствует гигиеническим требованиям, есть риск возникновения дизентерии, брюшного тифа, вирусного гепатита А, ротавируса, лямблиоза, криптоспоридиаза или даже холеры.

Нужно следить и за концентрацией в воде полезных и вредных микроэлементов. Так, слишком жесткая или слишком мягкая вода может вызывать целый ряд неблагоприятных изменений в организме — например, развитие микроэлементного дисбаланса, снижение иммунитета, возникновение сердечно-сосудистой патологии (при недостатке магния), эндокринной патологии, заболеваний почек и прочих.

Чтобы это предотвратить, нужно регулярно проводить проверку колодцев и скважин на придомовых территориях. «Важно знать, на чьем балансе находятся колодцы: если на балансе СНТ, то ответственность за них несет СНТ; и очень правильно делают те садовые товарищества, которые проводят контроль качества воды ежегодно в летний сезон», — уточнил Мельцер.

Если на даче или рядом с частным домом стоит личный колодец, то ответственность за качество воды несет сам домовладелец — чем больше времени он проводит на территории участка, тем чаще нужно проверять воду. Специалист рекомендует делать это не реже, чем раз в квартал — именно такая кратность заложена в санитарно-эпидемиологических правилах и нормах (СанПиН) для юридических лиц.

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      Нина Ташевская
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