Россиянам назвали способы сэкономить до 3 миллионов рублей при покупке квартиры

Аналитик Мищенко рассказала, что «вторички» рядом с больницами стоят дешевле

Вторичные квартиры рядом с больницами, промышленными предприятиями и полицейскими участками обычно стоят дешевле и почти не дорожают. Способы сэкономить при покупке жилья до 3 миллионов рублей раскрыла руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко, пишет MK.RU.

Квартиры в домах, которые находятся рядом с такими объектами, стоят на 3-5 процентов дешевле даже в самых популярных локациях Москвы. Ощутимее всего стоимость снижается, если недвижимость часто участвовала в сделках между физическими лицами или недавно была передана собственнику в наследство либо по договору дарения — за такие лоты получится заплатить на 5-10 процентов меньше. «Кроме этого, многие продавцы предлагают дополнительный дисконт до нескольких сотен тысяч рублей», — добавила аналитик.

Помимо этого, на стоимость квартиры влияет тип дома. Так, меньше всего дорожают лоты в старых пятиэтажных и девятиэтажных «панельках», в блочных 9- и 12-этажных домах, рассказала Мищенко. Ниже рыночной цены также продается вторичная недвижимость с плохим ремонтом, видом на козырек подъезда или магазина, а также квартиры без балкона. В старых домах советской и постсоветской постройки без балконов или отдельных мест для хранения квартиры дешевеют примерно на 3-5 процентов. При этом отсутствие лоджии или балкона в жилых комплексах комфорт- или бизнес-класса почти не влияет на стоимость.

Ранее россиянам раскрыли способы сэкономить на счетах за воду. Для этого нужно регулярно проводить ремонт сантехники и изменить привычки потребления.