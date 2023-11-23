Названы способы сэкономить на счетах за воду

Эксперт Звягинцев: сэкономить на счетах за воду поможет своевременный ремонт

Не потратить лишних денег за воду поможет установка современных сантехнических устройств и приборов. Способы сэкономить на коммунальных платежах назвал коммерческий директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Звягинцев в беседе с «Российской газетой».

В издании напомнили, что в среднем по стране тариф на холодное водоснабжение составляет 36,29 рубля за кубический метр. По словам эксперта, избежать более высоких сумм удастся, если регулярно проверять состояние труб и своевременно чинить сантехнику. «Текущий унитаз — это в среднем два-восемь кубометров воды в день, которые утекают в канализацию вместе с вашими деньгами. Теперь посчитайте, сколько вы потеряете за неделю или за месяц», — предложил он.

Помимо этого, сэкономить на счетах за воду можно, если установить унитаз с двухкнопочным смывом, аэрационную насадку на кран, а также смесители с терморегулятором, которые позволяют выставить определенную температуру подачи воды, чтобы не тратить ее в ежедневных попытках настроить нужную температуру. Еще одно полезное устройство, помогающее тратить не только меньше воды, но и времени на работу по дому — посудомоечная машинка. Звягинцев рассказал, что за один цикл мытья посуды она расходует 10-14 литров воды, тогда как вручную для этого потребуется уже 60-80 литров.

Немаловажную роль в экономии воды играет ее разумное личное потребление. Так, если выключать ее во время чистки зубов, бритья, намыливания посуды и застирывания грязных вещей, а также принимать душ, а не ванну, то в счетах можно увидеть меньшую, чем обычно, сумму.

В заключение Звягинцев призвал россиян к ответственному и внимательному поведению и посоветовал подавать показания счетчиков за воду в ресурсоснабжающую организацию или управляющую компанию своевременно, чтобы избежать переплат. Кроме того, поверка счетчиков позволит платить по фактическому потреблению, а не по нормативам, которые часто в разы выше, заключил специалист.

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