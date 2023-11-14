В России утвердили предельный рост тарифов на воду, газ и свет. Кто станет платить больше?

Правительство РФ утвердило индексы изменения платы за ЖКХ на 2024-2028 годы

Правительство России утвердило индексы изменения размера платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) по регионам, а также предельно допустимые отклонения от них по отдельным муниципатетам на 2024-2028 годы. Соответствующее распоряжение уже подписано.

Для жителей каких регионов тарифы изменятся сильнее всего

Со второго полугодия 2024 года в каждом регионе России оплата может повышаться на определенное количество процентов, говорится в документе, с которым ознакомился ТАСС. Например, в Москве этот индекс составит 11 процентов, в Санкт-Петербурге — 9,8 процента, в Подмосковье — 10,7 процента, в Ленинградской области — 10,2 процента. В Омской области тарифы максимально могут вырасти на 14 процентов, в Северной Осетии — на 13,7 процента, в Хакасии — на 4 процента, на Чукотке — на 4,9 процента.

11% составляет средний индекс изменения платы за ЖКХ в Москве

По словам директора института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Ильи Долматова, в 2024 году индексы изменений платы рассчитаны в среднем по России в размере 9,8 процента.

Для отдельных муниципалитетов устанавливаются пределы отклонения от среднерегиональных значений. Согласно документу, они допустимы от нуля в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, на Сахалине и в Ямало-Ненецком автономном округе. Индексы могут варьироваться до 9,8 процента в Смоленской области. На 2025-2028 годы предельные отклонения по муниципалитетам разрешаются в диапазоне от нуля до 2,1 процента в зависимости от региона.

Механизм индексации тарифов нужен для сдерживания их роста

В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) заявили, что механизм индексации тарифов необходим для того, чтобы сдержать их рост. Там добавили, что для контроля постановления правительство приняло дополнительные меры, наделяющие службу различными полномочиями. Например, местные органы ФАС могут проверять тарифы и выдавать предписания об устранении выявленных нарушений.

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

С мнением о том, что ограничения призваны уберечь россиян от необоснованного роста тарифов, согласен и Долматов. По мнению эксперта, сложная система государственного регулирования тарифов призвана защищать интересы потребителей.

Россиянам напомнили о мерах поддержки от государства

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В ФАС россиянам напомнили о системных мерах поддержки, которые продолжат действовать в 2024-2028 годах. Это, например, возможность получить субсидии на оплату коммунальных услуг для семей, вынужденных тратить на оплату ЖКХ больше определенной доли доходов. Как добавил Долматов, поддержку могут получить семьи, которые вынуждены отдавать за коммунальные услуги более 22 процентов зарплаты и других доходов, при этом в ряде регионов этот порог ниже.

Для определенных слоев населения создана система адресной поддержки, при которой расходы на ЖКХ не могут превышать 22 процентов от доходов семьи. В ряде регионов этот порог ниже директор института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Илья Долматов

В ФАС также напомнили о принятом в 2022 году решении о бессрочной бесплатной догазификации до границ участка, о субсидиях на строительство газовой сети внутри домохозяйства, а также на покупку газового оборудования для жителей регионов.