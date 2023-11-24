Маск заявил о растущем напряжении в Европе

Миллиардер Маск: градус конфликта в Европе растет с каждым месяцем

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что Европа движется к гражданской войне ускоренными темпами. Об этом он написал в социальной сети X.

Маск подчеркнул, что эскалация кризисов в Европе происходит регулярно. «Градус конфликта растет с каждым годом, если не месяцем, — отметил он.

Таким образом бизнесмен ответил журналисту и политическому обозревателю Яну Майлзу Чеонгу, который в комментарии беспорядков в Дублине напомнил слова Маск о движении Европы к конфликту и подтвердил его правоту.

Ранее Маск публично согласился с нереалистичностью победы Украины в конфликте. Таким образом он прокомментировал пост бизнесмена Дэвида Сакса, который написал, что президент Украины Владимир Зеленский неадекватно оценивает ситуацию в зоне военных действий.