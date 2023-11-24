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08:00, 24 ноября 2023Интернет и СМИ

Девушка прочитала личный дневник парня и узнала неприятную правду

Фото: File404 / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником ohhhhiseeok поделилась историей о том, как прочитала дневник возлюбленного, с которым встречалась полтора года, и узнала неприятную правду. Девушка отметила, что после случившегося чувствует себя ужасно.

Героиня истории рассказала, что недавно осталась ночевать у своего парня. Когда она пошла в туалет, то увидела там личный дневник бойфренда. «Он (дневник — прим. «Ленты.ру») был открыт, и я подумала, что моего парня не сильно волнует то, что его записи могут увидеть другие люди, и я прочитала их», — уточнила рассказчица.

В дневнике парень написал, что хочет заняться с сексом с кем-то, кроме возлюбленной. При этом он отметил, что ему нравится их интимная близость. «Теперь я задаюсь вопросом о том, что мне делать. (...) Не знаю, он просто не задумывался о том, что я могу прочитать это или намеренно оставил [дневник] на виду?» — порассуждала ohhhhiseeok. Она добавила, что ее бойфренд изменял в предыдущих отношениях. «Чувствую себя ужасно», — призналась девушка.

В комментариях предположили, что парень специально мог оставить дневник на виду, так как его не устраивала их интимная жизнь. Другие же читатели предложили девушке не думать за бойфренда и открыто поговорить с ним о случившемся.

Ранее женщина рассказала на Reddit, как случайно прочитала сообщения мужа и узнала неприятную правду. Она раскрыла, что супруг, с которым она воспитывает шестерых мальчиков, всегда хотел девочку.

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      Мария Большакова
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