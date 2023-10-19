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08:00, 19 октября 2023Интернет и СМИ

Женщина случайно прочитала переписку мужа и узнала неприятную правду

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Пользовательница Reddit с ником Throwra_bett поделилась историей, как прочитала переписку мужа и узнала о нем неприятную правду. Ее пост вызвал бурные обсуждения в сети: многие комментаторы осудили супруга женщины.

Героиня истории сообщила, что воспитывает с мужем шестерых детей. «Мы всегда говорили о детях и о том, что мы хотим иметь девочек, но в итоге у нас родилось шесть мальчиков», — написала она. По словам авторши поста, пол детей теперь не имеет для нее значения. «Единственное, что для меня важно, — это то, чтобы мои дети были здоровы», — добавила она.

Недавно женщина узнала, что ее супруг расстроен из-за отсутствия у них дочерей. «Две недели назад я пользовалась компьютером мужа, на котором есть доступ к его аккаунту в WhatsApp, и случайно прочитала его переписку с братом. В ней муж признался, что расстроен из-за того, что я не смогла подарить ему дочь. Он сказал, что любит наших детей и не жалеет о том, что они у нас есть, но при этом все еще мечтает о дочери», — рассказала Throwra_bett.

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Также муж в переписке с братом заявил, что иногда думает о том, что было бы, если бы он остался со своей бывшей девушкой. Авторша поста отметила, что экс-возлюбленная супруга родила другому мужчине трех дочерей. «Мне стало очень плохо. (...) Потому что ужасно осознавать, что он все еще думает о той, с кем не состоит в отношениях больше десять лет», — высказалась женщина.

В комментариях пользователи раскритиковали супруга рассказчица. По их словам, мужчина плохо знает биологию. «Разве он не помнит из уроков биологии, что мужские клетки определяют пол ребенка? Ему стоит освежить эти знания», «В некоторых американских школах не рассказывают о теории эволюции. Поэтому я не удивлен», «Пусть ему объяснят, как работает генетика», — поделились они возмущениями.

Ранее женщина рассказала на Reddit, что узнала неприятную правду, найдя профиль супруга на портале. В публикациях он писал, как хочет иметь с рассказчицей детей, но не может из-за ее нежелания. Героиня призналась, что винит себя в страданиях своего мужа.

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    Мария Большакова
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